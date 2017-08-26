В России автобус с пассажирами упал в реку

26.08.2017, 12:30

В России снова упал автобус с пассажирами, на этот раз в реку, обошлось без жертв, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в Красноярском крае. В микроавтобусе находились 15 человек, четырех - доставили в больницу.

"Микроавтобус следовал из Кызыла в Иркутск, в нем были два водителя и 13 пассажиров. А районе поселка Кошурникова, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал на обочину, перевернулся и упал в реку Джебь. Пострадавших при ДТП нет, четверо были доставлены в больницу, так как они замерзали после падения в воду ", - сказал собеседник агентства.

Сейчас выясняется, имел ли право владелец микроавтобуса перевозить пассажиров. Об этом сообщает УНИАН.