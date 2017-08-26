На Закарпатье загорелся на ходу пригородный поезд

26.08.2017, 12:53

В пригородном поезде Королево-Тересва произошел пожар во время движения в Хустском районе, между населенными пунктами Стеблевка и Сокирница.

Инцидент произошел 25 августа около 18:00. Об этом сообщает управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"Возгорание, возникшее во время движения в моторном отсеке заметил машинист. Он остановил поезд и отцепив вагон-кабину машиниста вместе с другими работниками организовал эвакуацию людей, которые на тот момент находились в вагонах", - говорится в сообщении.

До прибытия пожарных железнодорожники своими силами начали тушить пожар с помощью огнетушителей. Травмированных и погибших во время инцидента не было.

Огонь локализовали в 18:20 и полностью ликвидировали в 19:32. На месте работали 11 спасателей и три спецавтомобиля, после чего движение по железной дороге полностью восстановлено. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.