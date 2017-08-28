Ярмоленко перешел в дортмундскую "Боруссию"

28.08.2017, 16:49

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии". Об этом сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.

27-летний футболист подписал контракт с "Боруссией" до 30 июня 2021 года.

Ярмоленко будет играть в немецкой команде под номером 9.

Спортивный директор "Боруссии" Михаэль Зорк заметил, что клуб давно следил за футболистом и считает его топ-футболистом как в клубе, так и в национальной сборной. Об этом сообщает BBC Украинская служба.