Пригородные поезда УЗ обеспечены запчастями менее чем на треть

31.08.2017, 16:37

Постоянные блокировки частными компаниями тендеров на закупку запчастей для обеспечения пригородных перевозок к ухудшению технического состояния пригородных поездов.

В рейсы они выходят с меньшим количеством вагонов или рискуют выйти из строя в пути следования. Об этом заявил и. о. главы Укрзалізниці Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

Он отметил, что сейчас при общем плане материально-технического обеспечения пригородных поездов запчастями, оборудованием и материалами почти на 400 млн грн фактически их получено на сумму 122 млн грн, или на 30%. В частности, запасные части обеспечены на 29,6%; материалы - на 28%, оборудование - на 30%.

Ситуация с обеспечением запчастями сложилась настолько серьезная, что на Юго-Западной железной дороге вместо восьмивагонных поездов курсируют шестивагонные, а на Львовской железной дороге - даже четырехвагонные.

По словам Кравцова, Укрзализныця стала заложниками действий двух компаний: ООО Форма Трейд и ООО Трансинвест, которые почти полгода блокируют тендер на закупку необходимых запчастей.

"Недобросовестные участники торгов специально срывают проведение тендерной договорной работы железнодорожников, отправляя жалобы однотипного характера, оспаривают последние изменения в проект договора поставки или требуют незначительных изменений или разъяснений технической документации", - сказано в заявлении пресс-службы Укрзализныци.

Ранее в Укрзализныци уже заявляла о том, что из-за жалоб частных компаний был заблокирован тендер по закупке постельного белья для экипировки поездов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.