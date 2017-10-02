Стрельба в Лас-Вегасе: 20 убитых и 100 раненых

02.10.2017, 13:00

Более 20 человек погибли и по меньшей мере 100 были ранены в результате стрельбы на концерте у развлекательного центра Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

Вооруженный мужчина открыл огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay в людей, находившихся на музыкальном фестивале недалеко от этого комплекса.

По информации полиции, нападавший оказался местным жителем, его убили офицеры полиции.Полицейские добавили, что ищут человека, который находился с подозреваемым.

Сообщалось также о нескольких других инцидентах в различных местах Лас- Вегаса, но в полиции уверены, что стрелок действовал в одиночку.

На видео, опубликованном в соцсетях, видны сотни людей, бегущих с места инцидента под звуки стрельбы. Стрельба началась в 22:30 по местному времени.

Полиция советует людям покинуть территорию около места происшествия. Некоторые отели, которые находятся возле места инцидента, закрылись.

Представитель местного госпиталя сообщил американским СМИ, что 14 госпитализированных находятся в критическом состоянии.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что стрельба была интенсивной. Временно приостановлена работа аэропорта Лас-Вегаса. Об этом сообщает BBC Украинская служба.