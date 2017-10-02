Стрельба в кафе Кривого Рога

02.10.2017, 13:14

На минувших выходных в Кривом Роге мужчина открыл стрельбу в кафе. В результате ранения получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Правоохранители установили, что в этот вечер злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. У него возник конфликт с другими посетителями кафе. Как следствие, мужчина совершил охранно-стартовым пистолетом "Сталкер" в сторону граждан несколько выстрелов. В результате стрельбы двое мужчин с травматическими ранениями тела оказались в городской больнице", - рассказали правоохранители.

Стрелком оказался 30-летний неработающий местный житель. Он признал свою вину и задержан.

В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") и ч.4 ст. 296 ("Хулиганство") УК Украины. Мужчине может грозить лишение свободы сроком до семи лет. Об этом сообщает Сегодня.ua.