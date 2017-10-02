Аваков: полиция задержала преступную группу, которая пыталась втянуть Украину в международные конфликты

02.10.2017, 15:51

Министр внутренних дел заявил, что правоохранители задержали злоумышленников, которые пытались втянуть Украину в международные конфликты. Их поймали вчера, 1 октября, на месте преступления. Об этом Арсен Аваков заявил сегодня, 2 октября, во время встречи с иностранными послами.

"Преступная группа из нескольких человек, жителей Черкасской области разрабатывалась специальной группой уголовного розыска под непосредственным руководством Сергея Князева и Вячеслава Аброськина. Доказано ряд неоспоримых фактов участия этой группы в восьми преступлениях совершенных в 2016-2017 годах, а на девятом их задержали. Преступные действия были направлены на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов. Вчера при задержании у них изъяли и гранаты, и газовые баллоны ", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел рассказал, что благодаря фиксации на месте преступлений, образцов и анализов ДНК и показаний после задержания доказали вину преступников в девяти случаях.

"Разоренная синагога в Черновцах 19 ноября 2016, свиная голова на могиле раб Нахмана в Умани 21 декабря 2016, граната в посольстве США в Киеве 8 июня 20017, попытка поджога синагоги во Львове 30 июня 2017, взрывное устройство в посольство Польши в Луцке 10 июля 2017 граната на Грушевского и взорван памятник участникам боевых действий в Киеве 24 августа 2017, взрыв в Умани 21 сентября 2017, теракт на Закарпатье на месте памятника венграм на Верецком перевале - девять случаев преступлений, имевших целью еще больше дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Арсен Аваков.

Глава МВД сказал, что обвиняемые входят в так называемую ОПГ "Торпеды". Которые давно находятся в зоне внимания правоохранителей и обвинялись по ряду других преступлений.

"Задержанные исполнители и их руководители - входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии регионов в Черкасской области - Владимира Олейника и Сергей Тулуба", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел поблагодарил всех оперативникам, которые работали над этой задачей.

В свою очередь Председатель Национальной полиции Сергей Князев рассказал подробности задержания на месте преступления.

"За прошедшие сутки работники Нацполиции помешали подрыву очень ценного памятника для венгерского народа на Закарпатье. Именно во время подготовки к совершению теракта преступники были задержаны. Сейчас идут активные следственные действия, обыски, допросы ", - сказал Сергей Князев.

Первый заместитель Председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что за все преступления исполнители получали денежное вознаграждение.

"В состав группы входили жители Одесской, Черкасской и Киевской области. Лидер этой группировки имеет отношение к криминальному миру. Перед ними ставили конкретные задачи и за это выплачивали средства. Например, за осквернение святого для иудеев места в Умани, исполнители получили по 500 долларов", - сказал Вячеслав Аброськин.

Заместитель Председателя Нацполиции подчеркнул, что все эти люди участвовали в Антимайдан.

Инф. Пресс-службы Департамента коммуникации МВД Украины.