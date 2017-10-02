В зоне АТО задержаны подозреваемые в подрыве автомобиля в Одессе

02.10.2017, 16:00

В зоне АТО в Донецкой области задержаны подозреваемые в подрыве автомобиля в центре Одессы, который произошел летом этого года.

Предполагаемых злоумышленников задержали при попытке пересечения линии разграничения в сторону ОРДО, сообщил на брифинге в понедельник, 2 октября, глава Нацполиции Сергей Князев.

Он напомнил, что взрыв прогремел 24 июля 2017-го на улице Жуковского, возле офиса одной из общественно-политических организаций.

Князев сообщил, что взрывное устройство мощностью 600 г в тротиловом эквиваленте сработало на заднем пассажирском сиденье автомобиля ВАЗ-2101.

"Благодаря мгновенным оперативным мероприятиям, проведенным полициями Одесской и Донецкой областей, правонарушители были задержаны на КПП Марьинка во время перехода на временно неконтролируемую территорию", - отметил глава Нацполиции.

По его словам, следствием установлено, что правонарушения, в которых подозреваются задержанные, были совершены умышленно и за денежное вознаграждение.

Также Князев подчеркнул, что обучением предполагаемых террористов занимались представители страны-агрессора России.

Сегодня, 2 октября, глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании бандитской группы, которая действовала на территории Украины последние два года и недавно получила "заказ" - подрыв венгерского памятника в Закарпатской области для дальнейшей эскалации напряженности в отношениях Украины и Венгрии. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.