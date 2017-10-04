На границе с Россией в Сумской области пропали два пограничника

04.10.2017, 14:27

Двое военнослужащих Государственной пограничной службы пропали без вести на границе с Россией в Сумской области 3 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Вчера 2 офицера отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда осуществляли мониторинг участка государственной границы. Около 20:00 связь с ними прервалась", - сказано в нем.

В настоящее время Госпогранслужба разыскивает пропавших и устанавливает их местонахождение. Также о ситуации проинформированы правоохранительные органы.

Кроме того, сообщается, что в российских средствах массовой информации появилось сообщение о задержании представителями пограничного управления Федеральной службы безопасности России (ФСБ) двух нарушителей, которые представились пограничниками Сумского отряда. Украинская сторона проверяет данную информацию.

В августе сотрудники Черниговской местной прокуратуры начали досудебное расследование по факту исчезновения гражданина Украины Павла Гриба на территории Беларуси.

В сентябре Министерство иностранных дел подтвердило, что пропавший Павел Гриб находится в следственном изоляторе Краснодара (Россия) и подозревается в террористической деятельности. Об этом сообщают "Українські Новини".