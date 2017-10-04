В Киеве на Певческом поле открылась выставка хризантем

04.10.2017, 16:24

В Киеве на Певческом поле 4 октября открылась выставка хризантем Фантастическая история. Об этом сообщает Киевзеленстрой в Facebook.

На выставке площадью около 2 тыс квадратных метров представлены более 25 тыс хризантем разных сортов и цветов: желтая, белая, оранжевая, розовая, бордо, красная, терракотовая, пурпурная (Gigisnow, Daniellered, GigiGold, Gigiyellow, Ursulaorange, Ursulapink, Daniellepurple).

Работает цветочный фестиваль ежедневно с 09:00 до 21:00 до 23 октября 2017 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.