Вышел трейлер новой части "Звездных войн"

10.10.2017, 16:04

В сети появился трейлер нового, восьмого эпизода саги "Звездные войны", который называется "Последние джедаи".

Автор сценария и режиссер - Райан Джонсон. В роли Люка Скайуокера - Марк Хэмил, Рэй играет Дэйзи Ридли.В новом сиквеле также снимались Лора Дерн и Бенисио Дель Торо. Жанр ленты ее постановщик определил как "космическая опера".

Лента стала последней, в которой Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею еще в первых эпизодах знаменитой франшизы и вновь вернувшаяся к своей героине, приняла участие.

Всемирная премьера назначена на середину декабря. Об этом сообщает EuroNews.