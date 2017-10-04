МВД: Мужчина заработал на махинациях с авиабилетами 1,5 млн грн

04.10.2017, 17:01

Киберполиция задержала подозреваемого в мошенничестве с продажей авиабилетов на сумму в размере 1,5 млн гривен, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Злоумышленник воспользовался уязвимостью одной из самых распространенных систем бронирования авиаперелетов. Без фактической оплаты он получал и продавал всем желающим проездные авиадокументы в разные страны Европы и США", - отмечается в сообщении.

Для реализации билетов мужчина организовал онлайн-площадку, через которую принимал заказы на оформление и продажу.

По данным правоохранителей, он успел продать около 30 билетов на общую сумму около 1,5 млн гривен.Google запустил в Украине сервис по поиску авиабилетов

В полицию уже поступили заявления от нескольких компаний, ставших жертвами действий злоумышленника. За преступление ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает BBC Украинская служба.