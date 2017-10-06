На Каховском водохранилище затонуло судно

06.10.2017, 12:48

Самоходная баржа "Александр Житник", которая затонула в четверг, 5 октября, в Херсонской области на Каховском водохранилище, имеет повреждения корпуса.

5 октября на Каховском водохранилище, в районе Каирского яра, затонуло судно "Александр Житник" с повреждением корпуса во время попытки посадить его на мель.

"Судно затонуло в 200 метрах от берега, визуально было обнаружено пятно нефтепродуктов в радиусе 300 метров. Пострадавших и погибших нет", - сообщили в департаменте.

В пятницу, 6 октября, при обследовании территории вокруг утонувшего судна обнаружен сильный запах нефтепродуктов. Было начата установка бонов заграждения.

По факту установлено, что пятно нефтепродуктов наблюдается на участке длиной 6 километров и шириной 50-100 метров, - отмечают в Херсонрыбоохране. Об этом сообщает Телеканал новин "24".