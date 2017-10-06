Суд арестовал вандала, который разрушил мемориал Небесной сотни в Киеве

06.10.2017, 16:51

Жителю Севастополя Юрию Чеканову, который 5 октября разрушил памятную доску героям Небесной сотни в центре Киева, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 320 тыс. грн.

Такое решение принял судья Печерского районного суда Киева Роман Новак, удовлетворив ходатайство прокуратуры о мере пресечения для подозреваемого.

Также в постановлении говорится, что подозреваемый обязан сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право выезда из Украины. Залог может внести или он лично, или залогодатель. Также данное решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней. Чеканова доставили в следственный изолятор после завершения судебного заседания.

Прокурор Киевской местной прокуратуры №6 Сергей Сказко просил суд избрать Чеканову меру пресечения в виде содержания под стражей ввиду того, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства на неоккупированной территории, поскольку является жителем Севастополя. А значит, по словам прокурора, существует риск, что он может уклоняться от следствия, уехав на неподконтрольную Украине территорию Луганской или Донецкой областей, или же к оккупированного Крыма.

Отмечается, что во время рассмотрения вопроса в зале заседаний состоялась довольно напряженная беседа между активистами Майдана и подозреваемым, который находился в стеклянном боксе. Сам подозреваемый утверждает, что он разрушил памятный знак потому, что ему не место в центре Киева. Активисты говорят, что он “титушка”, которого наняли, чтобы совершить провокацию. Об этом сообщает УНИАН.