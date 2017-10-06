Проректора университета в Киеве будут судить за присвоение 700 тысяч гривен

06.10.2017, 17:02

Проректора одного из киевских университетов будут судить за присвоение 700 тысяч гривен государственных средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, в суд направлен обвинительный акт по обвинению проректора-главного бухгалтера одного из столичных университетов по факту присвоения государственных средств, выделенных на обучение детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей.

В ходе следствия установлено, что подозреваемая незаконно внесла в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. В дальнейшем на основании этих документов на счета университета из бюджета города было безосновательно перечислено свыше 700 тыс. гривен.

По результатам расследования главному бухгалтеру - проректору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (Присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде залога в размере 320 тыс грн. Кроме того, в ходе досудебного расследования по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, она отстранена от должности.

Расследование в отношении других должностных лиц университета и подразделений КГГА по факту присвоения указанных средств выделено в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Ранее столичная прокуратура объявила подозрение бывшему главе правления ПАО "Банк национальный кредит" в хищении денежных средств в особо крупном размере. В ходе досудебного расследования установлено, что банкир, вступив в сговор с другими должностными лицами банка, присвоил денежные средства финансового учреждения на сумму около 4 млн гривен. Об этом сообщает Сегодня.ua.