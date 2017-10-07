Во Львовской области без электричества остаются 68 населенных пунктов

07.10.2017, 11:09

По состоянию на утро 7 октября во Львовской области из-за непогоды остаются обесточенными 68 населенных пунктов. Об это говорится в сообщении пресс- служба ГосЧС Украины.

Отмечается, что населенные пункты были обесточены в результате осложнения погодных условий в ночь с 5 на 6 октября.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

292 населенных пункта были обесточены в результате сильного дождя и ветра в пятницу во Львовской области.

Также во Львове из-за урагана спасателям пришлось доставать собаку из-под упавшего дерева. Об этом сообщают "Українські Новини".