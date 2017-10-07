Вице-премьер-министр Кыргыстана погиб в автокатастрофе

07.10.2017, 11:13

Сегодня,7 октября, в результате ДТП погиб вице-премьер-министр по вопросам безопасности Кыргыстана Темир Джумакадыров.

Об этом пишет "Радио Азаттык", со ссылкой на источник в правительстве КР. Авария произошла возле села Садовое, на трассе Бишкек - Кара-Балта.

Сообщается, что внедорожник, в котором ехал чиновник, столкнулся с КамАЗом. Вместе с вице-премьером погибли его водитель и помощник.

Также отмечается, что Темир Джумакадыров направлялся в Таласскую область Кыргыстана для проверки готовности избирательных участков к выборам.

Темир Джумакадыров родился 4 августа 1979 года в городе Балыкчи. В этом году он был назначен вице-премьер-министром по вопросам безопасности в Кабинете Министров Кыргыстана, возглавляемого Сапаром Исаковым. Об этом сообщают "Українські Новини".