В Херсоне неизвестные расстреляли двух мужчин

07.10.2017, 12:18

В Херсоне на территории Северного микрорайона неизвестные расстреляли двух мужчин в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Херсонской области.

На месте происшествия полицейские установили, что стрелявшие скрылись на автомобиле Daewoo Lanos. На территории города был введен оперативный план "Перехват".

Пострадавшие прооперированы, угрозы их жизни нет.

Открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Полиция обратилась за помощью в раскрытии этого преступления к гражданам, которые, возможно, могут предоставить ценную информацию. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.