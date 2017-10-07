Полиция нашла части тела погибшей на подлодке Nautilus журналистки

07.10.2017, 13:43

Датская полиция нашла части тела шведской журналистки Ким Уолл, которая умерла при загадочных обстоятельствах на субмарине Nautilus. Об этом сообщает Reuters.

Представитель полиции рассказал, что в пятницу были обнаружены голова и ноги женщины. При этом в черепе Уолл не было переломов.

Сейчас причину смерти Ким до сих пор не удалось обнаружить.

После загадочного убийства журналистки в Дании у изобретателя подлодки нашли видео с обезглавливанием женщин. Шокирующая видеозапись была найдена на жестком диске компьютера, изъятого у Мадсена. Об этом сообщает УНИАН.