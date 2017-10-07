В Одесской области загорелся национальный природный парк

07.10.2017, 13:56

Плавни и тростниковые заросли Нижнеднестровского национального природного парка вспыхнули вечером, 6 октября. Информация о пожаре и фото опубликована директором парка Тузловские лиманы Иваном Русевым в Facebook.

"Умышленный поджог заповедных территорий на Днестре.

Недавно, в 18-10 произошло одновременное воспламенение в 8 точках тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка. Направляясь в сторону Одессы я с автотрассы Одесса-Рени заметил возгорание вначале в зоне северного берега Днестровского лимана. Туда можно попасть только на катере. Проехав через два пограничных поста, я заметил еще два возгорания национального парка в зоне г. Беляевка. В это время в заповедных плавнях Днестра еще кипит жизнь и много мигрирующих птиц", - сообщил Русев.

По словам Русева, потушить пожар в плавнях с помощью спасателей невозможно. Единственная надежда на начавшийся дождь, который скоро может потушить. Он так же высказал мнение, что возможно пожар начался из-за поджога. Об этом сообщает Сегодня.ua.