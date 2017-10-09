МИД подтвердил гибель украинца в авиакатастрофе в Конго

09.10.2017, 16:56

Власти Демократической Республики Конго подтвердили гибель украинца в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-12 30 сентября.

Предварительно сообщалось, что экипаж самолета был российским, а среди погибших могли числиться трое украинцев.

"ДР Конго официально подтвердила гибель одного украинского гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго. Соболезнования родным. Решаем вопрос репатриации", - сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Авиакатастрофа произошла сразу после вылета самолета из аэропорта им. Джорджа Табору - самолет упал в ста километрах от Киншасы. Выживших не было - погибли все 12 человек, находившихся на борту. Об этом сообщают "Факты и комментарии".