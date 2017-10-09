Луценко: убийство Вороненкова организовали спецслужбы России

09.10.2017, 17:17

Генеральная прокуратура завершила расследование убийства в Киеве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова и назвала его заказчиков.

Заказчиками убийства считают спецслужбы Российской Федерации и криминального авторитета Владимира Тюрина, которому сообщили о подозрении - так заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Восемь лет назад Тюрин был гражданским мужем Марии Максаковой - супруги г- на Вороненкова на момент убийства, отметил генпрокурор.

"По версии следствия, ФСБ вместе с криминальными кругами России разработали план уничтожения важнейшего свидетеля", - заявил Юрий Луценко.

Причиной убийства, по версии прокуратуры, были показания Дениса Вороненкова о государственной измене Виктора Януковича и пребывании российских войск в Украине.

"Убийство связано с показаниями о присутствии российских войск в Украине. А также с тем, что г-н Вороненков выступал в качестве свидетеля событий в Государственной Думе. Спецслужбы России подготовили план убийства", - сообщил Луценко.

Следствие назвало фамилию исполнителя убийства Вороненкова - им был гражданин Паршов. Еще двух сообщников - граждан Лося и Тарасенко - задержали. Двое участников организации убийства - граждане Левенец и Василенко - бежали из Украины. Их объявили в международный розыск.Заказчик

Юрий Луценко заявил, что непосредственным заказчиком убийства был криминальный авторитет Владимир Тюрин. "Известный как руководитель преступной группировки, он 8 лет назад был гражданским мужем Марии Максаковой", - добавил он.

По словам г-на Луценко, Владимир Тюрин якобы согласился стать заказчиком в обмен на преференции по влиянию в криминальном мире.

Бывший депутат Государственной думы России Дениса Вороненкова был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Г-н Вороненков получил два выстрела в шею, один в лицо и еще один - в живот. Убийца был ранен в голову, он скончался в больнице. В киллера успел выстрелить охранник г-на Вороненкова.

Денис Вороненков в 2016 году бежал в Украину и отсюда критиковал российские власти. В Украину он приехал с женой Марией Максаковой. После убийства Генпрокуратура поручила СБУ обеспечить охрану его жене.

Украинские власти называли его одним из главных свидетелей дела о государственной измене Виктора Януковича и российской агрессии против Украины.

Генпрокурор утверждает, что показания убитого депутата Вороненкова подтверждают использование бывшего президента Виктора Януковича для прикрытия российской военной агрессии. Об этом сообщает BBC Украинская служба.