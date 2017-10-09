На Херсонщине банда в масках напала на микроавтобус и ограбила пассажиров

09.10.2017, 17:29

На трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск неизвестные в масках напали на микроавтобус и ограбили пассажиров. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Поступила информация, что на 319 км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск на обочине стоит микроавтобус "Мерседес-Спринтер" со спущенными колесами. 45-летний водитель рассказал полицейским, что он остановился для ремонта передних колес", - говорится в сообщении.

По словам водителя, в это время к микроавтобусу подошли несколько мужчин с масками на лицах, которые завладели личными вещами 10 пассажиров и скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас злоумышленников разыскивает весь личный состав полиции. Предварительно правоохранители возбудили уголовное производство по статье о грабеже, проводится проверка. Об этом сообщает ТСН.ua