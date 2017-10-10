В Чернигове мужчина с топором набросился на сотрудницу прокуратуры

10.10.2017, 15:12

В Чернигове неизвестный проник в помещение областной прокуратуры с топором и совершил нападение на одну из сотрудниц. Об этом сообщает местная полиция.

По предварительной информации, мужчина записался на личный прием и во время посещения прокуратуры напал на сотрудницу с топором.

"Нападавший задержан, сейчас он находится в отделе полиции. Женщина госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Решается вопрос об открытии уголовного производства за нанесение тяжких телесных повреждений", - сказал начальник сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Сергей Брыль.

По информации местных СМИ, мужчина, совершивший нападение, постоянно жаловался на работу прокуратуры. Не исключено, что он страдает психическим расстройством. Об этом сообщает Сегодня.ua.