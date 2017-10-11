Пожар в Калифорнии: 17 погибших и сотни пропавших

11.10.2017, 15:40

150 человек пропали без вести в северной Калифорнии, США, где свирепствуют пожары, сообщает местная полиция. По меньшей мере 17 человек погибли, более 1,5 тысячи домов сгорели.

Начался пожар в субботу, 7 октября. Девять из погибших из округа Сонома. Больше всего пострадал город Санта-Роза, к северу от Сан-Франциско, где полностью были разрушены целые районы.

Полиция округа Сонома заявила, что не может найти 155 человек, хотя, возможно это связано с хаосом эвакуации.

Этот пожар называют одним из самых смертоносных в истории Калифорнии. Дым от него виден за 100 км.

Руководитель пожарной службы Калфиорнии Кен Пимлотт рассказал ВВС, что за последние сутки загорелись еще 26 тысяч га территории. Он опасается, что число жертв может возрасти, и надеется, что пропавших людей удастся найти: "Но пожар движется так быстро, там просто сотни и тысячи акров, мы не имели шанса пробраться туда и выяснить (судьбу пропавших)"

По меньшей мере четыре винодельческих предприятия понесли очень большие убытки. Более 91 тысячи домов и предприятий остаются без электричества.

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайную ситуацию в Сономе, Напе и пяти других округах. Об этом сообщает BBC Украинская служба.