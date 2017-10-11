СБУ задержала двух наемников, готовивших серию терактов по заказу "ДНР"

11.10.2017, 16:35

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух граждан страны, планировавших ряд терактов "по заказу" из террористической организации "ДНР".

"Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях задержало двоих граждан Украины, которые по заказу "МГБ ДНР" (так называемого "министерства государственной безопасности" террористической организации - ред.) готовили террористический акт в городе Мариуполе", - сообщил глава СБУ Василий Грицак в ходе брифинга в Киеве в среду, 11 октября.

У задержанных изъяли две противопехотные мины с дистанционным приводом. По словам Грицака, первой целью террористов-наемников должен был стать железнодорожный вокзал Мариуполя и пассажиры поезда сообщением "Мариуполь- Киев".

Террористы дали первые показания, из которых следует, что по заданию кураторов, они должны были взорвать еще ряд социальных и инфраструктурных объектов в мирных регионах Донецкой области.

Организатором диверсионной группы оказался экс-боевик "ДНР" Дмитрий Забуцкий, известный оперативникам еще с 2014 года.

"Он воевал в составе "ДНР" и позже он воевал под Дебальцевым в феврале 2015 года, был подобран как один из тех, кто воевал в составе группы Вагнера в "МГБ ДНР"", - рассказал Василий Грицак.

1 октября оперативники СБУ и Национальной полиции во время совместной операции в Закарпатской области задержали группу злоумышленников при попытке подрыва венгерского памятника на Верецком перевале.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, задержанные являются членами черкасской преступной группировки "Торпеды", связанной с бывшими членами "Партии регионов".

Им инкриминируют совершение серии резонансных преступлений, направленных на разжигание межнациональной розни. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".