СБУ заявила о предотвращении теракта на вокзале Мариуполя

11.10.2017, 16:43

Глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании двух граждан Украины, которые, по его данным, готовили теракты в городе Мариуполь.

"9 октября СБУ задержала двух граждан Украины, которые по заказу "МГБ ДНР" готовили террористические акты в Мариуполе", - отметил г-н Грицак.

По его словам, взрыв готовился на железнодорожном вокзале при отправлении поезда "Мариуполь-Киев".

У задержанных изъяли две противопехотные мины "МОН-50" с дистанционным приводом. Другими задачами подозреваемых были съемка военной комендатуры у вокзала Мариуполя и нападение на заведение, которое посещают бойцы АТО.

По данным Василия Грицака, задержанные уже ждали сигнала от "кураторов", чтобы совершить теракт. Он связал их с российскими спецслужбами.

"По замыслу российских спецслужб, теракты должны были провести для дестабилизации ситуации в Мариуполе, в зоне АТО и по всей территории Украины, чтобы показать несостоятельность украинских правоохранителей обеспечить безопасность граждан", - подчеркнул Василий Грицак.

Глава СБУ утверждает, что за совершение преступления задержанным обещали заплатить от 3 до 5 тысяч долларов. Об этом сообщает BBC Украинская служба.