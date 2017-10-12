В Испании после военного парада разбился истребитель

12.10.2017, 16:07

На юго-востоке Испании потерпел крушение военный самолет Eurofighter, возвращавшийся с торжественных мероприятий в Мадриде в день национального праздника Испании.

Катастрофа произошла в четверг, 12 октября, близ авиабазы Лос-Льянос в провинции Альбасете. В результате погиб пилот, причины крушения выясняются, сообщило министерство обороны.

На месте крушения работают пожарные, национальная полиция и бригады медиков, пишет агентство EFE. Ранее истребитель участвовал в военном параде по случаю национального праздника Испании в присутствии короля Филиппа VI и тысяч зрителей. Об этом сообщает Deutsche Welle.