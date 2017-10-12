Наводнение во Вьетнаме

12.10.2017, 16:13

По меньшей мере 40 человек погибли и еще 22 числятся пропавшими без вести в результате паводка, вызванного ливнями в ряде провинций северной и центральной частей Вьетнама.

Осадки здесь практически не прекращаются с конца прошлой недели. В провинциях Тханьхоа и Нгеан, а также Шонла, Хоабинь и Йенбай затоплены и разрушены оползнями более 1200 жилых домов, парализовано автомобильное сообщение. Тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои жилища, спасаясь от паводка.

В ряде районов подтоплены сельскохозяйственные угодья, выведены из строя линии электропередачи. В пострадавших провинциях развернуты широкомасштабные восстановительные работы. Об этом сообщает EuroNews.