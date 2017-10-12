Тройной теракт в Дамаске

12.10.2017, 16:14

По меньшей мере два человека погибли, а шестеро получили ранения, в Дамаске в результате тройного теракта у здания штаб-квартиры городской полиции, где двое террористов привели в действие пояса шахидов, а ещё один смертник подорвал себя при проверке документов у входа на рынок.

Ответственность за взрывы взяли на себя боевики террористической группировки "Исламское государство". Это уже второй теракт в Дамаске в этом месяце.

Между тем на востоке Сирии продолжается операция по освобождению города Эр- Ракка, одного из последних бастионов джихадистов. Здесь окружены около 400 ИГИЛовцев. Бои ведут курские формирования, известные как "Демократические силы Сирии".

Тысячи мирных сирийцев вынуждены были бежать из района боевых действий у города Дейр-эз-Зор, где продолжается обстрел позиций исламистов. В лагере для беженцев в пригороде Эль-Хасаки (в провинции к северу от Дейр-эз-Зора) размещены около 27.000 человек. Лагерь не рассчитан на такой наплыв вынужденных переселенцев, условия для проживания здесь весьма примитивные. Об этом сообщает EuroNews.