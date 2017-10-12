Под Одессой маршрутка въехала в частный дом, есть пострадавшие

12.10.2017, 16:21

Сегодня, 12 октября, днем рейсовый автобус No. 25 сообщением Одесса- Черноморск попал в серьезную аварию неподалеку от села Александровка Овидиопольского района Одесской области.

По словам очевидцев, "в маршрутку влетело легковое такси, водитель которого явно был нетрезвый".

"Серое такси "Hyundai" неожиданно вылетело со второстепенной соседней улицы, - рассказывает очевидец Валентин. - Без сигналов, без ничего... Водитель автобуса не успел даже среагировать. Естественно, более крупный автобус попросту "снес" легковушку, однако сам въехал в жилой дом".

"По предварительным данным, пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии, - сообщили "ФАКТАМ" в региональном главке Нацполиции. - Оказана первая необходимая медпомощь. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка".

По словам очевидцев, у нескольких пассажиров диагностировано рассечение лица, одна женщина получила травму ноги. В тяжелом состоянии находится пассажирка легкового такси.

Одесская область входит в ТОП-5 регионов, где число аварий существенно превышает средние показатели по Украине. Об этом сообщают "Факты и комментарии".