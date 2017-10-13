В Брюсселе срочно эвакуировали здание Евросовета из-за отравления газом

13.10.2017, 15:34

Здание Европейского совета и Совета ЕС в Брюсселе было эвакуировано в пятницу из-за поломки вентиляционной системы в технических помещениях, несколько человек отравились токсичными парами. Об этом говорится в заявлении генерального секретариата Совета ЕС.

"Технический инцидент, который привел к поломке вентиляции кухонных помещений в здании "Европа" и скоплению токсичных паров на кухнях, стал причиной отравления нескольких сотрудников кухни... Из соображений безопасности мы приняли решение эвакуировать сотрудников здания "Европа" в здание "Юстус Липсиус", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники пожарной и медицинской служб. О числе пострадавших в заявлении не сообщается. В генеральном секретариате уточнили, что данное происшествие не повлияет на проведение встречи Европейского Совета, запланированной на 19-20 октября.

В свою очередь представитель пожарной службы Брюсселя Пьер Мейс заявил радиостанции RTL, что в результате инцидента токсичными парами отравились от 15 до 20 человек. Об этом сообщают "Українські Новини".