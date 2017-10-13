Министра инфраструктуры заподозрили в незаконном обогащении

13.10.2017, 15:54

"Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве от 26.05.2017 по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министром инфраструктуры Украины", - сообщается в определении Соломенского районного суда Киева.

Указывается, что министр со своей семьей проживает в доме, стоимостью 7 млн грн. Этот дом принадлежит двоюродной племяннице его жены, но эта племянница, по данным Государственной фискальной службы, не получала доходы, уровень которых мог бы позволить купить такую недвижимость. Тем временем в декларации чиновника указано, что он проживает в квартире, которая принадлежит его жене. Кроме того, по данным НАБУ, министр не задекларировал автомобиль марки BMW X5 стоимостью 1,6 млн грн, которым он пользуется и который принадлежит его брату.

"Лицо З (Владимир Омелян. - Ред.) не указало в декларации за 2016 год свое право пользования недвижимым имуществом, а именно домом... Сведения в декларации за 2016 год отличаются от достоверных на 7 млн грн. Лицо З совершило уголовное коррупционное правонарушение, а именно приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований которых не подтверждена доказательствами", - говорится в определении суда.

Отмечается также, что для ведения дальнейшего расследования фактов нарушений НАБУ попросило и получило доступ к информации мобильного оператора "Киевстар" о звонках и сообщениях министра.

Тем временем сам чиновник отрицает все обвинения на свой счет и обещает сотрудничать со следствием.

"Министр инфраструктуры открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами, в частности, с ГПУ, СБУ, НАБУ. Он готов дать ответ на все вопросы детективов НАБУ, а также предоставить все документы, которые свидетельствуют, что никаких нарушений с его стороны не было", - сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Марина Томко. Об этом сообщают "Факты и комментарии".