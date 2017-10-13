ГПУ выявила "мусорные" ценные бумаги на 25 млрд грн

13.10.2017, 16:23

Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование по фактам манипуляций с ценными бумагами, в результате которых в оборот на фондовом рынке попали "мусорные" ценные бумаги на общую сумму около 25 млрд грн.

Расследование проводится по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 УК Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем, и фиктивное предпринимательство).

В Генпрокуратуре заявляют, что должностные лица ряда предприятий на территории Киева, используют фиктивные фирмы и финансовые операции со средствами, поступившими из якобы приобретенных ценных бумаг, векселей от предприятий реального сектора экономики.

"Полученные ценные бумаги, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации", - заявили в ГПУ.

Отмечается, что таким образом ежемесячно по этой схеме реальному сектору экономики реализовывали "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд грн.

"В результате этой преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму необоснованно завышенной капитализации около 25 млрд грн", - отметили в ГПУ.

Сейчас проводятся обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в схеме и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к ней. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".