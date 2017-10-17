В Испании разбился истребитель F-18

17.10.2017, 16:58

Истребитель испанских ВВС типа F-18 во вторник, 17 октября, потерпел крушение на военной базе Торрехон неподалеку от Мадрида.

Инцидент произошел во время взлета, пилот погиб, сообщил официальный представитель министерства обороны. Причины катастрофы пока неизвестны.

12 октября разбился истребитель ВВС Испании типа Eurofighter. Крушение произошло в районе города Альбасете в 300 километрах от Мадрида, когда истребитель возвращался с воздушного парада в честь Национального дня Испании. Об этом сообщает Deutsche Welle.