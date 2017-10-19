ДТП в Харькове: подозреваемая отказалась от дачи показаний

19.10.2017, 16:49

Водитель автомобиля Lexus 20летняя Елена Зайцева, которая вчера врезалась в толпу прохожих, отказалась сегодня от дачи показаний. Об этом сообщила LIGA.net спикер ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранникова.

По словам начальника следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергея Чижа, водитель автомобиля Lexus нарушила ПДД, о чем свидетельствуют показания очевидцев и видео с места ДТП.

По информации пресс-службы, прокуратура Харьковской области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Она задержана в порядке ст. 208 УПК. Готовится ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам экспресс исследований крови, алкоголя или наркотических веществ у обоих водителей не обнаружено.

"Сейчас изъяты записи с видеокамер, которые в настоящее время исследуют следователи и эксперты. Также назначены экспертизы и устанавливаются все обстоятельства происшествия", - отметили в пресс-службе.

18 октября около 20:40 в Харькове на центральной улице Сумской произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли пять человек, в том числе 15-летняя девушка. Пятеро прохожих ранены, из них двое в тяжелом состоянии.

За рулем иномарки была 20-летняя девушка Елена Зайцева, приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО Группа-Тайфун, председателя правления и гендиректа ЧАО ПТП Укрэнергочермет. Она задержана на трое суток, находится в изоляторе временного содержания. Ранее это авто уже ездило на красный свет светофора. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.