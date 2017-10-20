Авария в Харькове: обвинение заявило, что Зайцева находилась под действием опиатов

20.10.2017, 15:34

20-летняя харьковчанка Елена Зайцева, которую обвиняют в смертельной аварии в Харькове, накануне трагедии употребляла опиаты.

Об этом в ходе заседания по избранию меры пресечения сообщил представитель прокуратуры со ссылкой на результаты анализов, передает 112 Украина.

"Сторона обвинения ходатайствует о рассмотрении во время судебного разбирательства ходатайство, поданное органом досудебного расследования заключения о результатах медосмотра с целью выявления алкогольного наркотического или другого опьянения, или пребывания под лекарствами, согласно которому у Зайцевой установлен факт употребления опиатов", - отметил представитель прокуратуры.

Однако адвокат девушки заявила, что эта информация стала для нее неожиданностью. Также защита Зайцевой заявила, после задержания правоохранители потребовали от девушки сдать повторные анализы и потребовала минимум три часа для ознакомления с документом.

"Хочу ответить. Результаты анализов пришли только сегодня. Этот анализ был взят не у меня в кабинете, а в наркоцентре после ДТП. У меня в кабинете отбирался анализ крови для биологического исследования, так как на руле в автомобиле были найдены пятна крови", - отметил следователь.

Опиаты - наркотические алкалоиды опиума. Существуют и опиоиды - группа препаратов, оказывающих на организм человека эффект, похожий на действие опия, тоже являющиеся агонистами опиатных рецепторов. Часто опиатами называют алкалоиды мака и его производные, а опиоидами - их синтетические и полусинтетические производные и аналоги. Об этом сообщает УНИАН.