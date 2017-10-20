ДТП в Харькове: Зайцева отказалась давать показания в суде

20.10.2017, 16:44

Подозреваемая в совершении резонансного ДТП 20-летняя Елена Зайцева отказалась давать показания в сегодня суде.

По словам ее адвоката, к Зайцевой ежедневно после ДТП приезжает скорая из- за плохого состояния здоровья. Адвокат сказал, что ее подзащитная считает подозрение необоснованным.

"Мне очень жаль, что произошла такая ситуация, погибли люди", - добавила Зайцева.

Она выразила надежду, что будет разрешено оказать помощь пострадавшим со стороны ее родителей.

Адвокат Зайцевой выразила слова соболезнования родным пострадавшим и погибших в ДТП, при этом она перешла на русский язык.

"Родители Зайцевой готовы и хотят любую помощь семьям погибших и пострадавших. Мы обратились с соответствующим ходатайством. Сегодня нет объективных данных, кто же все же виновен в ДТП, все равно семья Елены готова оказать им помощь", - сказала адвокат.

В крови у 20-летней Елены Зайцевой, которая была за рулем вылетевшего на тротуар с пешеходами в центре Харькова автомобиля, экспертиза обнаружила опиаты.

18 октября 2017 года около 20:45 в Харькове на центральной улице Сумской произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли пять человек, в том числе 15-летняя девушка. Пятеро прохожих ранены, из них двое в тяжелом состоянии.

За рулем иномарки была 20-летняя девушка Елена Зайцева, приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО Группа-Тайфун, председателя правления и гендиректа ЧАО ПТП Укрэнергочермет. Она задержана на трое суток. Ранее это авто уже ездило на красный свет светофора. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.