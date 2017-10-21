21.10.2017, 12:20

Более 70 человек стали жертвами двух терактов в Афганистане, произошедших в пятницу, 20 октября. Террористы-смертники подорвали себя в мечетях на западе Кабула и в провинции Гур центральной части страны.

Взрыв во время вечерней молитвы в шиитской мечети в Кабуле, по предварительным данным, унес жизни 39 человек. Еще 45 получили ранения различной степени тяжести. Как подтвердили агентству dpa в МВД Афганистана, среди погибших есть женщины и дети.

Число жертв взрыва в суннитской мечети в округе Ду-Лайне провинции Гур, по данным местной полиции, составило 33 человека. Как заявил ее официальный представитель, возможной целью теракта был один из военных командиров, ярый противник радикального исламского движения "Талибан", который вместе со своими людьми пришел на вечернюю молитву. Об этом сообщает Deutsche Welle.