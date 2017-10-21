Масштабное ДТП в Харькове

21.10.2017, 12:57

В Харькове на улице Гвардейцев Широнинцев вечером 20 октября произошло столкновение двух легковых авто и автобуса.

Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Карина Курбанова в эфире телеканала "112 Украина".

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Chery выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Geely и автобусом. При этом выяснилось, что водитель Chery был пьян. Результат теста на показал содержание 2.28 промилле алкоголя в его крови.

"На водителя составлен административные протоколы по ст.124 (нарушение правил ДТП) и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии - это ст.130. Два административных материала будут переданы в суд и суд уже будет устанавливать ответственность водителя", - сказала спикер. Об этом сообщает Сегодня.ua.