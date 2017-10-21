ДТП в Харькове: Суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал автомобили

21.10.2017, 13:13

В ходе сегодняшнего заседания по делу смертельной аварии в Харькове, в которой погибли 5 человек, суд удовлетворил все ходатайства прокуратуры.

Кроме избрания меры пресечения подозреваемой Елене Зайцевой в виде ареста на 60 суток, суд лишил ее водительских прав, а также наложил арест на автомобили Lexus и Volkswagen Touareg.

Суд в Харькове на 2 месяца взял под стражу 20- летнюю Елену Зайцеву, подозреваемую в совершении ДТП с пятью погибшими.

18 октября в Харькове автомобиль "Лексус" под управлением женщины- водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген-Туарег". От полученного удара автомобиль "Лексус" выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов. Водители авто остались живы, их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения.

В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 госпитализированы. Следственными органами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

Отметим, что нарушение этой статьи карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Об этом сообщает УНИАН.