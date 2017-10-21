Суд подтвердил безосновательную переплату "Укрзализныци" за топливо

21.10.2017, 13:29

Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение о недействительности сделки поставки ООО "Вог Аэро Джет" дизельного топлива для ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает НАБУ.

По мнению НАБУ, "Укрзализныця" по этому соглашению переплатила 92 млн грн.

В НАБУ объяснили, что решение суда является основанием для возвращения "Укрзализныце" переплаченных средств.

Как установило следствие, в марте 2016 года "Вог Аэро Джет" выиграла тендер и заключила с Филиалом "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" договор поставки дизтоплива по экономически выгодной цене ниже рыночной.

Впоследствии должностные лица "Укрзализныци" и представители фирмы трижды заключали дополнительные соглашения к данному договору поставки.

Этими дополнительными соглашениями должностные лица "Укрзализныци" несколько раз увеличивали стоимость дизтоплива для железной дороги, пользуясь нормой закона о возможности повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке.

При этом НАБУ отметило, что в период между второй и третьей дополнительным соглашением рыночные цены на топливо не росли. Следовательно, заключение третьего дополнительного соглашения противоречило интересам государства и общества и требованиям законодательства, ведь цена топлива не только потеряла свою выгодность, но и превысила рыночный уровень.

"Примечательно, что три четверти топлива" Укрзализныци" была поставлена именно по ценам, повышенным на основании третьего дополнительного соглашения", - объясняют в НАБУ.

27 июля 2017 Хозяйственный суд Киева вынес решение в пользу НАБУ об удовлетворении иска и признании недействительным дополнительного соглашения. Об этом сообщает "Українська правда".