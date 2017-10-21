На Филиппинах произошло мощное землетрясение

21.10.2017, 13:52
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает CNN. Информации о жертвах или повреждениях пока нет.
Подземные толчки были зафиксированы в провинции Сарангани на острове Минданао. По информации местного Института вулканологии и сейсмологии, эпицентр толчков находился на глубине около 50 км.
Эксперты предупреждают, что после землетрясения возможны афтершоки, в связи с чем населению посоветовали быть готовыми к возможной тревоге.
14 октября на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.