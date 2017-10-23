Серьезная авария в Киеве на Жулянском мосту, водитель скрылся с места ДТП

23.10.2017, 13:31

Серьезная авария произошла перед Жулянским мостом. Водитель одного из транспортных Авария со стороны Борщаговки произошла около 09:00 утра в понедельник, 23 октября..

В результате инцидента водитель маршрутного автобуса оказался зажатым в салоне. Также пострадали и пассажиры транспортного средства. Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" на Facebook.

По предварительной информации, авария на Жулянском мосту произошла в связи с тем, что водитель маршрутного автобуса "Богдан", не справившись с управлением, въехал в грузовой автомобиль TATA. Затем в маршрутный автобус врезался самосвал КамАЗ, водитель которого пытался избежать столкновения. В результате, самосвал перевернулся на бок и смог остановиться только в отбойнике.

Сразу же после столкновения, водитель грузовика ТАТА, по неизвестным причинам, поспешно скрылся с места происшествия.

На месте работает полиция и "скорая помощь". По предварительной информации, водителя маршрутного автобуса зажало в салоне, также различные травмы получили пассажиры транспортного средства. Информация о травмах водителей грузовика и КамАЗа уточняется.

Как мы сообщали ранее, второй участник трагичного ДТП в Харькове выразил готовность сотрудничать со следствием. Напомним, вечером, 18 октября, автомобиль 20-летней студентки Елены Зайцевой врезался в толпу людей в центре Харькова. Авария унесла жизни пяти человек, еще шестеро находятся в больнице. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".