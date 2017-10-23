Полиция в Англии обезвредила захватившего заложников мужчину

23.10.2017, 13:46

Полиция в ходе спецоперации в воскресенье. 22 октября, проникла в здание развлекательного комплекса Bermuda Park в Нанитоне в центральной Англии и обезвредила вооруженного мужчину, удерживавшего заложников.

Мужчина взят под стражу, никто не пострадал, сообщил директор комплекса Мехди Амшар. Мотивы действий преступника устанавливаются. По данным правоохранительных органов Уорикшира, инцидент не был "связан с террористической активностью".

Ранее Амшар сообщил телеканалу Sky News, что подозреваемый удерживал двух заложников в той части центра, где расположены дорожки для боулинга. По одной из версий, он был сотрудником Bermuda Park и вооружен обрезом.

Посетители комплекса прятались в туалетных комнатах В развлекательном центре, помимо боулинга, находятся кинотеатр, детская игровая площадка, отель Holiday Inn Express, магазины и рестораны. Вскоре после того, как об инциденте стало известно, сотрудники кинозала попросили зрителей собраться в одном помещении и перекрыли входы и выходы из него. Часть посетителей была эвакуирована, некоторые укрылись в туалетных комнатах и подсобных

Полиция графства Уорикшир в Twitter рекомендовала местным жителям избегать район происшествия.

Правоохранители оцепили подъезды к комплексу, на месте работали десятки полицейских, дежурили несколько машин скорой помощи и вертолет для транспортировки возможных пострадавших в больницы. Об этом сообщает Deutsche Welle.