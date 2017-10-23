Волна терактов в Афганистане

23.10.2017, 13:58

Пятнадцать афганских курсантов погибли в субботу в результате атаки террориста-смертника на автобус на западе Кабула, недалеко от здания военного университета им. маршала Фахима. Еще 4 человека получили ранения.

Представитель исламистского движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что атака была организована талибами.

Нападение на курсантов произошло только сутки спустя после того как террорист взорвал себя в толпе верующих в шиитской мечети Имама Замана в Кабуле. Жертвами, по уточнённым данным, стали 54 человек, в том числе дети, 55 получили ранения. Похороны жертв прошли в субботу. Ответственность за этот теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

Еще одно нападение на мечеть, суннитскую, произошло в пятницу в провинции Гур, центре страны. Там погибли более 30 человек, в том числе один из местных полевых командиров, который, по всей видимости, и был главной мишенью.

В воскресенье, 22 октября, по меньшей мере два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва бомбы в гостинице в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает EuroNews.