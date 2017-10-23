ФСБ РФ заявила о задержание на границе вооруженного украинца

23.10.2017, 15:51

ФСБ России заявила, что задержала вооруженного гражданина Украины, который будто бы устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконный пересекший государственную границу из Украины в РФ", - сообщили в российском ведомстве в понедельник.

В ФСБ заявили, что при задержании мужчина пытался отстреливаться и пробовал скрыться на территории Украины. Однако в ходе перестрелки он был ранен задержан. У мужчины изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 амлул, предположительно с ртутью.

18 октября Следственный комитет России заявил о задержании совместно с ФСБ гражданина Украины Романа Терновского, которого обвиняют в причастности к деятельности "Правого сектора", запрещенного в России и признаного там экстремистской организацией. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".