Менеджеры одесского банка подозреваются в хищении 300 миллионов

23.10.2017, 17:08

Генеральная прокуратура подозревает служащих одесского банка "Марфин" в хищении 300 млн грн. Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября.

По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016-2017 году вывели из банка около 300 млн грн.

Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия с целью дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.

В связи с этим, прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей, и обязал одесского оператора связи ООО "Интертелеком" предоставить требуемую информацию.

В мае антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Saggarco Limited купить более 50% акций "Марфин Банка". По состоянию на 1 января 2017 года владельцем банка являлся Marfin Popular Bank Public Co (Кипр, 99,88%), который, в свою очередь, контролируется Республикой Кипр. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".