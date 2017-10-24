Похитительницу малыша в Киеве отправили под домашний арест

24.10.2017, 10:09

Оболонский райсуд Киева на заседании в понедельник, 23 октября, избрал меру пресечения для женщины, которую подозревают в похищении ребенка из детсада на Оболони. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"20-летней киевлянке, которая подозревается в похищении 1,5-месячного ребенка, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

В ведомстве напомнили, что действия подозреваемой квалифицированы по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном в отношении малолетнего. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

20 октября в детском саду на Оболонском проспекте в Киеве похитили двухмесячную девочку, пока отец забирал старшую дочь. С помощью видео с камер наблюдения правоохранители установили личность похитительницы. Об этом сообщает BBC Украинская служба.