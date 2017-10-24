Сайт Мининфраструктуры отключен из-за киберугрозы

24.10.2017, 16:02

В связи с получением ряда сообщений о росте киберугрозы, Министерство инфраструктуры принимает меры по повышению информационной безопасности.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь министерства Марина Томко. Она также уточнила, что из-за этого сайт министерства временно не работает.

Ранее, 12 октября, Служба безопасности Украины предупредила о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

27 июня вирус Petya.A атаковал многие частные и государственные компании Украины, в том числе банки. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.